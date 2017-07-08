مفتي مصر يدين الهجوم الإرهابي في القطيف

متابعات – فجر :

دان مفتي مصر الدكتور شوقي علام بشدة الهجوم الإرهابي اللذي وقع في محافظة القطيف، مؤكدًا أن الإرهاب أصبح خطرًا يهدد الجميع، مما يحتم التكاتف والعمل سويًا على كافة المستويات لمواجهة هذا الخطر .

وأوضح في بيان اليوم، أن الجماعات الإرهابية تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، كما تضرب هنا وهناك لنشر أفكارها الضالة ومناهجها المشبوهة، داعيًا إلى ضرورة استمرار التكاتف العربي في مواجهة تلك الجماعات الإرهابية ومن يدعمها، والتصدي لهم بكل قوة .

وأعرب مفتي مصر عن خالص العزاء إلى المملكة قيادًة وحكومًة وشعبًا، متمنيًا الشفاء للمصابين.