البرازيلي ماوريسيو يقترب من الأهلي

مازن الشهري – الرياض – فجر :

كشفت مصادر خاصة لصحيفة ” فجر الإلكترونية” أن إدارة النادي الأهلي اقتربت من التوقيع مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو لاعب فريق زينيت الروسي حيث أرسل اللاعب الموافقة مساء أمس ومن المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي خلال اليومين القادمين.

ويسعى مسيرو الأهلي لحسم الصفقة والتوجه لحسم صفقتين أجنبيتين في مركز الدفاع وصناعة اللعب .

كما يُعد البرازيلي ماوريسيرو من أبرز لاعبي زينيت الروسي حيث شارك في 42 لقاء في الموسم الماضي وعدد الدقائق التي خاضها 2307 دقيقة سجل من خلالها 4 أهداف وحصل على 3 كروت صفراء ولم يتحصل على البطاقة الحمراء .