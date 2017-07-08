مجلس إدارة “النصر” يُنهي تعاقده مع علي الخبيري

متابعات – فجر :

قرر مجلس إدارة نادي النصر لكرة القدم إنهاء تعاقده مع اللاعب علي الخيبري بالتراضي اليوم السبت.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريدة جاء فيها :”وقعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول علي الخيبري متمنين له التوفيق”.

ولم يشارك الخيبري في أي مباراة طوال الموسم الماضي مع النصر بدوري جميل للمحترفين والذي أنهاه النصر محتلا المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ويستهل النصر مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه الفيصلي يوم 12 أغسطس المقبل.