“اكتب” تُصدر رواية “نصف خائنة” في نسختها الثالثة

القاهرة – فجر :

أعلنت دار “اُكتُب” للنشر والتوزيع بالقاهرة عن إصدار الطبعة الثالثة من رواية “نصف خائنة”للروائية وفاء شهاب الدين قريباً، حيث تدور أحداث الرواية حول مبدأ الخيانة وأنواعها من خلال شخصيات محورية ترتبط فيما بينها بروابط مختلفة..وتترك الرواية حيزا كبيرا لخيال القاريء.

و تعد “نصف خائنة” الرواية السابعة لوفاء والتي صدر لها من قبل “رجال للحب فقط” مجموعة قصصية و”مهرة بلافارس” رواية ط1،ط2 و”سيدة القمر” رواية ،سندريلا حافية مجموعة قصصية ورواية “تذكر دوما أنني أحبك”الصادرة عن مؤسسة غراب و طوفان اللوتس وأورجانزا عن مجموعة النيل العربية.

يذكر أن الكاتبة وفاء شهاب الدين لها أنشطة كثيرة فقد كتبت الكثير من المقالات والقراءات وقدمت من خلال الجرائد والمواقع الإلكترونية والمجلات الكثير من العروض المميزة لإصدارات كتاب ومبدعين من خلال عملها كمستشار إعلامي للعديد من دور النشر وللكتاب المستقلين ومديرا لمركز شهرة الاعلامي، ومن أجواء الرواية:” شعرت لحظتها أنني ملكة لرجل يقبل الانشطار على اثنتين. مملكة تتقاسم عرشها ملكتان، ملكة مخدوعة نائمة بفراش العسل منعها حب قديم من تنفيذ دستور الملكات الأزلي من قتل للذكر بعد فعل الحب الأول، وملكة ضائعة تفترش قلب لا تثق بعقد ملكيته، تتنازعها ألف رغبة في أن يحتويها قلبك وألف أخرى في أن ترمي به إلى الجحيم. مملكة ضاعت بين فعل الحب وفعل الخوف ووقفت أنت حائراً بين الاثنتين”.