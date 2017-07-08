اتفاق ثلاثي بين الأردن وروسيا وأمريكا لدعم وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا

متابعات – فجر :

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، أنه تم الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية روسيا الاتحادية أمس، على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، يعمل به اعتبارًا من يوم بعد غد الأحد.

وقال المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ‘‘إنه وفقًا لهذه الترتيبات التي تم التوصل إليها في عمّان، سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط تماس اتفقت عليها قوات النظام السوري والقوات المرتبطة بها من جانب، وقوات المعارضة السورية المسلحة‘‘.

واتفقت الأطراف الثلاثة، على أن يكون وقف النار هذا خطوة باتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا، ينهي الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة المحورية في سوريا.

وختم المومني تصريحه بالقول إن الدول الثلاث أكدت أن هذه الترتيبات ستسهم في إيجاد البيئة الكفيلة بالتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة، كما أكدت التزامها العمل على حل سياسي عبر مسار جنيف وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) وبما يضمن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها.