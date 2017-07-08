موتورولا تستعد لطرح هاتف Moto X4

متابعات – فجر

تستعد شركة تصنيع الهواتف الذكية موتورولا، التابعة لشركة لينوفو الصينية، إلى العودة وإصدار جهاز مشابه لجهاز موتو الأصلي يحمل اسم Moto X4، وذلك بعد مرور قرابة سنة كاملة من تركيزها على فئة هواتفها الرائدة Moto Z، حيث يفترض أن يصل هاتفها الجديد للأسواق في الربع الرابع من العام الحالي بما يتناسب مع عطلة نهاية السنة.

ويشير مصدر مطلع إلى أن العديد من المواصفات المتوقعة للهاتف، والتي جرى تسريبها سابقاً بما في ذلك شاشة من قياس 5.2 إنش مع النسخة الأخيرة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد 7.1، خاطئة.

ويميل الهاتف الجديد Moto X4 إلى امتلاك مجموعة من المواصفات المثيرة للإعجاب، بشكل يتماشى مع هاتف Moto X الأصلي الذي حاز على شعبية كبيرة على نطاق واسع ووفر للمستخدمين وقتها جهازاً يعتمد عليه بأسعار معقولة، مثل معالج Snapdragon 630 ثماني الأنوية بتردد 2.2 جيجاهيرتز من شركة كوالكوم.

كما يفترض أن يمتلك الجهاز شاشة بدقة Full HD مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت مع 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية مع قابلية التوسيع عن طريق فتحة MicroSD جنباً إلى جنب مع بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

ويأتي هاتف موتورولا Moto X4 بميزة مقاومة المياه والغبار عبر معيار IP68، مما يسمح له بالصمود ضمن الماء بعمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما أنه يركز بشكل كبير على إمكانيات التصوير بحيث يوفر كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميغابيكسل و12 ميغابيكسل مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ويحتوي الجهاز على جهاز استشعار بصمات أصابع في الجهة الأمامية لفتح قفل الجهاز، إلى جانب إمكانية التعرف على مجموعة بسيطة من الإيماءات التي تتواجد أيضاً في أزرار التنقل الموجودة على شاشة الهاتف.

ويأتي الهاتف بتصميم معدني من الألومنيوم إلى جانب وجود منفذ لسماعات الرأس في الجزء السفلي الأيسر من الجهاز، وبحسب المعلومات فإن هاتف Moto X4 يفترض أن يكون أول هاتف لا يحمل علامة غوغل التجارية قادراً على تشغيل خدمة غوغل للدفع Fi MVNO.