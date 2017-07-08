دعم قطر للإرهاب يطيح بترشيح الشيخة موزة من جائزة السيدة العربية الأولى

متابعات-فجر:

سحبت مؤسسة المرأة العربية، اليوم السبت ، ترشيح الشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة أمير قطر، من جائزة السيدة العربية الأولى لدورتها السابعة لعام 2017.

وأعلنت تجميد كل أشكال التواصل والتعامل مع الهيئات والمؤسسات القطرية ذات الصلة بقضايا المرأة، بفعل الأدوار الخطيرة التي تقوم بها الدوحة في إيواء عناصر الإرهاب والتطرف والتآمر على سلامة الدول العربية.

وبيّن مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية، في بيان صحفي من باريس، أنه اتخذ بالإجماع قرارا بإلغاء ملف ترشيح موزة المسند للجائزة المذكورة، نهائياً وشطب كل إشارة لها في جميع مخاطباته.

وقال الأمين العام لمؤسسة المرأة محمد الدليمي، إن الهيئات والمؤسسات القطرية تحوّلت الى أغطية وواجهات لتدريب النساء والفتيات العربيات على أساليب التحريض ونشر الفتنة والقلاقل في البلدان العربية، والعمل على نشر الفكر التدميري لحركة الإخوان المسلمين بين النساء والسعي لتقويض كل مكتسبات المرأة العربية وربطها بمواقف وسياسات جماعة الإخوان المسلمين.