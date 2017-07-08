الأهلي المصري وتعديل وحيد في صفوف الفريق قبل مباراة القطن الكاميروني

متابعات-فجر:

يواجه الأهلي المصري نادي القطن الكاميروني اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

سيكون على النادي الأهلي المصري تحقيق الفوز ولا شئ غيره، كي يتأهل للدور التالي من البطولة المحببة له.

التشكيل جاء مماثلا تماما لتشكيل مباراة زاناكو في الجولة الماضية، إلا بدخول مؤمن زكريا بدلا من أحمد حمودي المصاب.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: شريف إكرامي

الدفاع: علي معلول – أحمد حجازي – سعد سمير – أحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية

أمامهم: وليد سليمان – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا

الهجوم: جونيور أجاي