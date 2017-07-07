قادة مجموعة العشرين يمولون صندوقا لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية بـ 325 مليون دولار

واس-فجر:

تعهد عدد من قادة دول وحكومات مجموعة العشرين خلال اجتماعهم اليوم في هامبورج مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، بتمويل صندوق تابع للبنك لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية بـ 325 مليون دولار .

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المبادرة تمثل قيمة مضافة ، ورأت أنه في حال اكتمالها على نحو سريع لدى البنك الدولي في إنشاء هذا الصندوق فإن مجموعة العشرين ليست فقط قمة تعقد على مدار يومين بل ستكون أكثر فعالية في الهيكل الدولي .

وبحسب بيانات رئيس البنك الدولي، فقد قدمت بريطانيا وأستراليا والصين وكندا وكوريا الجنوبية وهولندا مساهمات سخية في هذا الصندوق، كما تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات مالية ، فيما ساهمت الولايات المتحدة في هذا الصندوق بنحو 50 مليون دولار.