صخرة “كيراجبولتن” … الصخرة المعجزة بـ”النرويج”

متابعات-فجر:

صخرة كيراجبولتن، لا تجلب معك إلى هذا المكان سوى الكثير من الجرأة والقليل من الخوف، لأن ما ينتظرك هو حقاً أمر يحتاج للكثير من الشجاعة ورباطة الجأش.

فالمكان برغم بساطته هو غاية في الخطورة، فهو طبيعي بحت، ومتشكل بطريقة بسيطة، تقوم على صخرة قد أمسكتها سلسلتان جبليتان، فعلقت في الوسط، وباتت مكاناً ومزاراً يقصده الكثيرون من هواة المغامرة والتجارب الجديدة في عالم السياحة كل عام.

فهذه الصخرة التي تدعى بكيراجبولتن، تقع بين منحدرين من سلسلة جبال كيراج النرويجية، وتقع على ارتفاع يبلغ 800 قدم من الجبال التي ترتفع حوالي 3500 قدم فوق سطح البحر، وهي محاطة بالجبلين من كلا الطرفين وفي أسفلها تقع المياه والغابات والأشياء الكثيرة الأخرى التي لم أتمكن من وصفها لأن منظر الرؤية للأسفل يثير الرعب والخوف.

تعد مزاراً سياحياً شهيراً في مدينة روجالاند النرويجية، وتستقطب سيّاحاً من بلاد عدة، وخاصة من محبي المغامرة، حيث أن الوقوف عليها يستلزم جرأة عالية وخاصة في فترات الانزلاق التي تعقب هطول الأمطار عليها، ولكنها تعد من الفترات التي يزيد التنافس فيها على الوقوف مع التقاط صور بوضعيات وهيئات كمد الأذرع أو الإيحاء بأنهم على وشك الطيران، وقامت صحيفة الدلي ميل البريطانية بتوثيق صورعدة لهذه الصخرة وهي تحمل على ظهرها السياح الذين يتناوبون للوقوف والعيش في لحظات قد لا تحسب من أعمارهم.