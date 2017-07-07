العراق :السيطرة الكاملة على “الموصل” في غضون الساعات المقبلة

متابعات-فجر:

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي إن قوات الامن التي تقاتل تنظيم “داعش” في مدينة الموصل تتوقع السيطرة الكاملة على المدينة في غضون الساعات المقبلة.

ونقل التلفزيون تصريحات عن متحدث عسكري يؤكد فيها انهيار دفعات التنظيم، فيما أشار مراسلون للتلفزيون إلى ان احتمال الاعلان عن نصر قريب في المعركة بعدما بات مقاتلو داعش يسيطرون على أمتار قليلة في البلدة القديمة بالموصل الواقعة على نهر الفرات.

وبعد أكثر من ثمانية أشهر على انطلاق أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق لاستعادة الموصل، بات تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرا محاصرا داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة، بعدما كان يسيطر على أراض واسعة منذ العام 2014.

يُشار إلى أن القوات العراقية بدأت عملية تحرير الموصل يوم 17 أكتوبر الماضي، واستعادت الجانب الشرقي من المدينة في يناير الماضي، وأطلقت لاحقا معركة الجزء الغربي.

وأعلنت تلك القوات يوم 18 يونيو الماضي بدء اقتحام المدينة القديمة، وباتت الآن في المراحل الأخيرة من الهجوم.