“وزير الإعلام” ينفي إيقاف المذيع ” محمد الذيابي” ..والنشطاء يشيدون بتضامنه

متابعات -فجر

نفى وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد ما اشيع حول ايقاف المذيع محمد الذيابي بسبب خطأ لغوي ،معبرا عن استيائه من الحملة التي شنت ضد المذيع وأبدى تضامنه معه .

جاء ذلك خلال تغريدة لوزير الثقافة والإعلام تضمنت ” ‏ساءتني كثيراً الحملة ضد زميلنا المذيع محمد الذيابي بسبب خطأ لغوي بسيط، وأتضامن معه شاكراً جهوده. ولا صحة ما أشيع من معلومات عن إيقافه”

فيما لاقت التغريدة إعجاب شديد من النشطاء من موقف ورد فعل الوزير قائلين ” ‏‎هذا نبل منك معالي الوزير ..الوقوف المؤازرة لأبنائنا في الهفوات ان وقعت ولايوجد بيننا من هو معصوم ..شبابنا يحتاجون للدعم والتشجيع وليس الحرب”