خبراء دوليون : ضغط دول المقاطعة على قطر لعدم التزامها بإتفاقية مكافحة الإرهاب

متابعات -فجر

طالب خبراء أمريكيون متخصصون في مكافحة تمويل الإرهاب الحكومة القطرية إلى التعاون مع دول المقاطعة في منطقة الخليج؛ من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.

واوضح مختصون، شاركوا في ندوة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الشؤون العسكرية RUSI ، أن قطر لها علاقات مع حماس وحزب الله والإخوان وجماعات متطرفة في مناطق عديدة، أبرزها في سوريا حاليًا، مؤكدين أن السعودية تعتبر أكثر بلد تعرَّض للإرهاب.

وقال ديفيد ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية CIA السابق، إن السعودية والإمارات ساعدتا في الضغط على القطريين للحد من تمويل الإرهاب إلا أنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة حتى الآن،مضيفا بأن المخاوف الآن تأتي من حالة الانقسام في الصف الخليجي حال وصول المفاوضات مع قطر إلى طريق مسدود.

واكد كوهين أن الخوف الخليجي من المال القطري يأتي من كونه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في دول صديقة، مثل السعودية ومصر.

واضافت كاثرين باور، وهي زميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومسؤولة سابقة في الخزانة الأمريكية، إن السعودية والإمارات تحاولان جاهدين للحد من تمويل قطر للإرهاب، وقطر لا تظهر الحماس نفسه للقضاء على الإرهاب ،وأن ضغط دول المقاطعة على قطر يأتي من عدم التزام قطر باتفاقية مكافحة الإرهاب، التي خرجت من الرياض برعاية أمريكية مؤخرًا.

وأوضحت كاثرين أن القطريين لديهم الكثير من النقاط غير الواضحة؛ إذ قالوا عام ٢٠١٥ إنهم فككوا مقرًّا لدعم المعارضة السورية في الداخل السوري، إلا أن التقارير تقول إن قطر ما زالت تمول معارضة غير معلومة في سوريا عن طريق أشخاص غير معلومين على الأرض، وهذا ما يحتاج إلى توضيح منهم.

فيما استبعد خوان زارات، وهو رئيس وشريك مؤسس لشبكة النزاهة المالية وكبير محللي الأمن الوطني لشبكة NBC الأمريكية، نشوب صراع عسكري بين قطر ودول المقاطعة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الحالية تبدو غير راغبة في موقف كهذا.

وتابع خوان أن القطريين يقولون إنه لا يوجد خطر من خالد مشعل على سبيل المثال؛ إذ إنه تحت السيطرة، وحركاته مرصودة، وفي النهاية نحن بحاجة للتواصل مع ممثل عن حماس، إلا أن خوان قال إن هذا أمر غير مبرر؛ إذ إننا جميعًا نعرف ماذا يفعل خالد مشعل في قطر؛ فهو لا يلعب “بينج بونج”، على حد وصفه،مضيفا أن وضع قطر أسوأ بكثير من دول المقاطعة، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بتمويل الإرهاب.

وأكد خوان ان كل ما نرغب فيه الآن هو قطع مصادر التمويل عن التنظيمات الإرهابية؛ حتى لا تستفيد منها أجيال إرهابية جديدة.

وقال خوان إنه يجب أن نفكر أن قطر لديها شخصيات مثل يوسف القرضاوي الذي يعد الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، ويشجع على الإرهاب من داخل قطر.

من جانب آخر، وفي ندوة بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الشؤون العسكرية RUSI حول الأزمة الخليجية والعقوبات ضد قطر، قال مالكم رفكين وزير الدفاع البريطاني السابق: إن هذه الأزمة غير مقبولة رغم أن الطرفين لديهما مبرراتهما الخاصة التي تدعوهما للتصعيد.

وأضاف “قطر لها علاقات مع حماس وحزب الله والإخوان وجماعات متطرفة في مناطق عديدة، أبرزها في سوريا حاليًا”.

وأكد أن السعودية أكثر بلد تعرض للإرهاب؛ ولذلك هي حريصة على الابتعاد عن كل أشكال الإرهاب، وتشارك في الحرب على الإرهاب.

وقال: “عندما نقيّم تصرفات قطر نجد أنها تريد أن تكون دولة لاعبة في كل مكان وكل أزمة، في وقت تبني فيه السعودية تحالفًا من دول سُنية وحلفاء من دول غربية في مواجهة إيران التي تلعب على العصب الشيعي، ونجد أن قطر وضعت نفسها في الصف الإيراني”.

وأشار إلى أن تركيا المحكومة بزعيم يتصرف بطريقة غير متوقعة، وبشكل براغماتي، دخلت على الخط ضد الحلف السني إلى جانب قطر وإيران.

وقال: “علاقاتنا التاريخية مع الخليج تحتم علينا أن نقوم بدور إيجابي في بناء أفق للحل والاستقرار الخليجي”.

وأوضح أن إيران أكبر مستفيد من الأزمة بتفكك التحالف السني ضدها، مشيرًا إلى أن إيران ستلعب دورًا في دعم قطر، وتعمق علاقاتها معها سياسيًّا، إضافة لتزويد قطر بما تحتاج إليه من منتجاتها.

من جهته، قال حسن طارق الحسن، الباحث البحريني في العلاقات الدولية ومستشار سابق في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين: “قطر متهمة بدعم الإرهاب، وهناك أدلة على هذا لدى دول الخليج؛ فقطر تدعم قائمة طويلة من المنظمات الإرهابية، وهذا له تأثير على أمن الخليج”.

وأضاف “لا يمكن أن نغفل أن قطر تدعم كتائب حزب الله في البحرين الذي يستهدف بإرهابه مدنيين، ويزعزع أمن البلاد والمنطقة، وهناك شخصيات رفيعة قطرية مدرجة في قوائم الإرهاب الخليجي، وبعضها على قوائم أمريكية ودولية”.

وزاد بقوله: “قطر تتحكم بالإعلام لأجندات متطرفة عبر جعلها منبرًا لشخصيات متطرفة، منها مثلاً الجولاني زعيم القاعدة في سوريا”.

وقال: “ما تقوم به قطر يسبب قلقًا للخليج، هذه ليست هواجس عند الخليج فقط، بل يشاركنا الرئيس الأمريكي بالمشاعر والمواقف نفسها، ودول عديدة متضررة من قطر؛ فالإرهاب يضرب الغرب وليس منطقتنا فقط”.

وأكد أنه في ظل التعنت القطري فإن الدول الخليجية تركز على تصعيد ردها على قطر بعد انتهاء المهلة، ولاسيما أن الرد جاء بالمضمون.

وقال: “النعرات الطائفية تقف خلفها إيران، وتدعم حماس والقاعدة وحزب الله، وقطر دولة وهابية، تدعم المنظمات نفسها التي تدعمها إيران، أي إن البلدين لهما الاستراتيجية نفسها بدعم الأطراف المتشددة. صحيح أن قطر جيوبها مليئة بالمال، ولكن العقوبات الاقتصادية مؤثرة؛ والدليل على ذلك أن وزير خارجية قطر منذ يومين في (تشاتم هوس) تحدث عن صعوبات اقتصادية بدأت تهدد بلاده”.

واختتم حديثه بقوله: “عندما تعلن قطر حرية دخول اللبنانيين بدون فيزا فهذا مؤشر للسماح لحزب الله بدخول الخليج”.

من جانبه، قال سيمون مايال، مستشار شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية: “الأزمة الخليجية جاءت في أسوأ الأوقات. أكثر من نصف موارد الطاقة توجد في دول الأزمة الخليجية؛ ما يشير إلى أنها أزمة لكل العالم، وليس للمنطقة فقط”.

وأضاف “إنني مستاء من عدم قيام بريطانيا بدور في إيجاد حل في المنطقة التي لنا معها علاقات تاريخية عسكرية وسياسية وثقافية، إضافة إلى أن العائلات الحاكمة هي من أقدم الأصدقاء”.

وقال: “لا يوجد في الأفق بوادر حل. هذه الأزمة تضرب ليس فقط التحالف السني، بل أيضًا النظام العربي كله”.

وأشار إلى أن القلق الخليجي من الإرهاب نابع من حقائق، تتمثل في أن هذه الدول عانت الإرهاب، ولا تريد أن تكون ساحة يضرب الإرهاب بها، ولا تريد منابر للإخوان والإرهاب.

وأكد أن الإمارات، وتحديدًا زعماء أبوظبي، لديها مواقف صلبة ضد التمدد الإيراني، وكذلك النفوذ الإخواني، وينظرون إلى قطر على أنها مصدر قوة الإخوان.

وقال: “الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد يشاطران الرؤية نفسها ضد إيران والإخوان”.

واضاف: “للأسف، بريطانيا لم يعد لديها رؤية واضحة لعلاقتنا مع دول الخليج. نحن متأخرون جدًّا عن الدور المطلوب منا. علينا كبريطانيا أن نلعب دورًا سريعًا في إيجاد حل خليجي؛ لأن تصعيد العقوبات على قطر وتهديد الشركات الأجنبية العالمية في قطر باختيار موقف (إما معنا أو ضدنا) سيجعل شركاتنا ومصالحنا تتأثر في نهاية المطاف؛ فلا بد من استباق الوصول لتلك المرحلة وتفاديها”.