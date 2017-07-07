“قناع العسل ” للتخلص من تشققات الجلد في الصيف!

متابعات _فجر

أغلب السيدات تعاني من تشقق الجلد بتغيّر الفصول، الأمر الذي يثير ازعاجهن، وللتخلص من هذه المشكلة يمكنكن اتباع الخطوات التالية وستظهر النتيجة خلال اسبوعين.

الخطوة الاولى: استخدموا قناع العسل الطبيعي، يكفي ان تخلطوا معلقة من العسل مع معلقة من زيت النباتي ومعلقة من عصير الليمون، وامزجوا المكونات جيداً ومن ثم ضعوها على المنطقة المصابة بالجفاف واتركوها لـ 10 دقائق من ثم اغسلوا الجلد جيداً، على ان تكرروا هذه الوصفة لمدة 10 أيام متواصلة بانتظام.

الخطوة الثانية: ضعوا الكريمات المرطبة المناسبة لنوع بشرتكم على الجلد المشقق، واشربوا كميات مناسبة من المياه والسوائل بشكل يومي.

الخطوة الثالثة: استخدموا الزيوت الطبيعية كزيت اللوز او زيت الزنجبيل على الجلد قبل النوم، فذلك يؤمن ترطيب كامل للبشرة.