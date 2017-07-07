الروقي : مزاعم قطر بأنها تتعرض للحصار ليست صحيحة ..والمقاطعة جاءت بعد أن طفح الكيل من نهجها

متابعات -فجر

قال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بأستراليا مشعل بن حمدان الروقي: “على قطر التوقف عن دعم الإرهاب والتطرف، الذي هو ليس مطلبًا خليجيًّا فقط بل مطلبًا عربيًّا ودوليًّا لحماية الأمن والاستقرار الدولي”‪.

واوضح في حوار نشرته صحيفة كانبيرا تايمز التي تصدر في العاصمة الأسترالية كانبيرا في عددها الصادر صباح أمس الجمعة ‪ 7 يوليو 2017: “مزاعم قطر بأنها تتعرض للحصار ليست صحيحة. وإن تحرك السعودية والدول الأخرى لمقاطعة قطر جاء بعد أن طفح الكيل من تصرفاتها ونهجها السلبي المستمر منذ سنوات عدة، وكان بمنزلة رسالة لسلطات الدوحة لتصحيح وضعها الراهن، ووقف دعمها للإرهاب والتطرف”.

كما أشارت الصحيفة إلى الاجتماع الذي عقده القائم بالأعمال مع وكيل وزارة الخارجية الأسترالية في أعقاب الأزمة مع قطر، وإلى مطالبات زعيم حزب المحافظين الأسترالي كوري برنادي والبرلمانيين الأستراليين للحكومة الأسترالية بقطع علاقاتها واستثماراتها مع قطر، واتخاذ عقوبات ضدها حتى تكف عن دعم الإرهاب.