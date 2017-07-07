الأرصاد: إستمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية, والأجزاء الساحلية الجنوبية للبحر الأحمر, كذلك على مناطق الحدود الشمالية ,الجوف وتبوك.

بينما تبقى السماء غائمة جزئياً على شمال ووسط وجنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير فترة ما بعد الظهيرة..

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.