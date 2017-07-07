رئيس أرامكو : توظيف 4 آلاف مواطن واكتشاف حقلي نفط جديدين وحقل غاز العام الماضي

متابعات _فجر

تحدث رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذين عن أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي .

وأوضح أن الشركة حققت عدة إنجازات في مجالات التنقيب وزيادة الإنتاج وتطوير الموارد البشرية ، وتمكنت الشركة من تجاوز ضعف النمو في سوق النفط العالمية والسنوات الصعبة التي تعيشها صناعة النفط بسبب تدني الأسعار.

وتابع أن عدد الشباب السعوديين الذين تخرجوا في برنامج التدرج وإنضموا للشركة يبلغ حوالي 4000 شاب ،مضيفا أن الشركة ابتعثت كذلك أكثر من 2000 طالب وطالبة.

وأضاف أن من أهم الإنجازات في مجال التنقيب اكتشاف الشركة لحقلي نفط جديدين واكتشاف حقل جديد للغاز مشيرا إلى أن الشركة درب كذلك أكثر من 6800 موظف في مركز التنقيب والإنتاج .