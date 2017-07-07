أضرار ومخاطر تناول “السكر” بشكل مفرط

متابعات-فجر :

تناول السكر باستمرار يمكن أن يعود بالنتائج السلبية على الصحة، وإن كان هذا العنصر الغذائي أساسي للجسم. ولكن عليكم أن تتفادوا الإكثار منه إذ إنكم تعرّضون حياتكم للخطر. وفي هذا الموضوع ، ستكتشفون معنا أبرز مخاطر الإكثار من تناول السكر.تسوّس الأسنان من أبرز المخاطر التي يتركها الإكثار من تناول السكر هو التأثير الكبير الذي يظهر على صعيد الأسنان، فتتعرّض للتسوس باستمرار ولا يمكن الإستمرار بتناول السكر بكثرة. لذا حددوا كمية معيّنة من السكر والحلويات لتناولها يومياً. مرض السكري المزمن كما يشير إسم هذا المرض السكري المشتق من كلمة سكر، وهذا المرض ينتج عن عوامل عديدة، ولكن أبرزها الإكثار من السكر، فهذا الأمر يسبب ضعفاً في حرق السكر من الجسم، مع انخفاض نسبة الأنسولين المسؤولة عن تفتيت السكر، ما يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة. زيادة كبيرة في الوزن أيضاً من أبرز مخاطر الإكثار من تناول السكر هو الزيادة الكبيرة في الوزن، وفي هذا الإطار، إختاروا دائماً المأكولات بسكر خفيف أو إستغنوا عن السكر الصناعي واستعيضوا عنه بالسكر الطبيعي أو المحلّى لإضفاء نكهة لذيذة على الطعام. أمراض القلب كما نشير إلى أن الإكثار من تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى الكثير من امراض القلب التي تعتبر خطرة جداً على صحة الإنسان، خصوصاً إن لم يتم تدارك الوضع. لذا إحرصوا على التخفيف من السكر لتوفير الحماية على صعيد القلب، إذ من الممكن أن ترتفع نسبة الإصابة بسكتة قلبية. إرتفاع ضغط الدم من مخاطر الإكثار من تناول السكر أيضاً هو الخطر المزمن في ارتفاع ضغط الدم، حيث إن السكر في هذه الحالة، يؤثر على نسبة نشاط الدم في الجسم، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.