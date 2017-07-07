مفتي طرابلس والشمال في لبنان يثمن دور المملكة في إغاثة اللاجئين السوريين

واس-فجر :

استقبل مفتي طرابلس والشمال في لبنان مالك الشعار اليوم في مدينة طرابلس اليوم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد عبدالله البخاري بحضور المدير الإقليمي لمكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي عبد الكريم الموسى.

وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان عامة وفي منطقة الشمال بشكل خاص.

وقد عبر مفتي طرابلس والشمال عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في إغاثة اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال المفتي خلال خطبة الجمعة في منطقة حلبا في عكار : “حضرت مع وفد كريم من بلد كريم وعزيز يعتبر أم العرب والمسلمين أتيت مع وفد من المملكة العربية السعودية التي أسميتها مملكة الخير وفد كريم جاء بخير كبير لترعى شؤون إخواننا النازحين الذين اضطهدوا وأخرجوا من بلدهم سوريا البلد العربي الإسلامي الشقيق”.

وأضاف :”هذا الوفد الكريم يستحق منا التحية ومن على هذا المنبر الكريم بالتحديد على الإمدادات والعطاءات وتقديم الخير لإخوانهم مشكورون ومأجورون وأمل ان يتقبل الله عملهم “.