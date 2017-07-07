ترامب و بوتين يتفقان على وقف إطلاق النار في سوريا

متابعات-فجر :

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيسين فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب اتفقا على وقف إطلاق النار في أجزاء من سوريا، اعتباراً من يوم الأحد 9 يوليو . وقال لافروف: “اتفقنا مع واشنطن والأردن على سلامة ووحدة الأراضي السورية”. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ، ريكس تيلرسون، إننا “نبحث مع روسيا والأردن تاصيل القوات في مناطق خفض التوتر”. وأضاف تيلرسون: “لم نقرر بعد كيفية رحيل (رئيس النظام السوري) بشار الأسد، ولكن هذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية”. لكنه قال “لا نرى دوراً طويل الأمد لعائلة الأسد في سوريا”. وأمل الوزير الأميركي أن “نتمكن من توسيع اتفاق وقف النار ليشمل مناطق أخرى في سوريا”. بدوره، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه تم الاتفاق بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، يعمل به اعتباراً من يوم الأحد وقال المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه ووفقاً لهذه الترتيبات سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط تماس اتفقت عليها قوات النظام السوري والقوات المرتبطة بها من جانب، وقوات المعارضة السورية المسلحة. واتفقت الأطراف الثلاثة على أن يكون وقف النار هذا خطوة باتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا، ينهي الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة المحورية في سوريا.