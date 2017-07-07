“قرقاش” : الرد القطري قوّض الوساطة الكويتية قبل أن تبدأ

متابعات-فجر :

قال أنورقرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الرد القطري على مطالب الدول الأربع “قوض الوساطة الكويتية الكريمة قبل أن تبدأ، وجاء في خفته مجاريا لتسريب ورقة المطالَب بلغة مكابرة مسوّفة”.وأضاف قرقاش في مجموعة تغريدات له على تويتر، إن “المطلع على الرد القطري على المطالب يُصدم بدرجة الإنكار والتعامل بخفة مع مشاغل حقيقية من تراكم شرير قوض الأمن والاستقرار وأدى إلى أزمة حقيقية”.وأكد أنه “غاب عن الرد القطري الشجاعة الأدبية وتحمّل المسؤولية تجاه سياسات طائشة معلومة، اعتقد من صاغ الرد أن التواري خلف مفردات السيادة والإنكار كافية”.وقال قرقاش إن الرد القطري “سعى أن يمسح بحبره عقدين من دعم الفوضى وتمويل التطرف والتحريض على الإرهاب،كيف ننسى التآمر والوقائع المؤلمة ونصدق المفردات الجوفاء”.وختم قرقاش بقوله إن أي جهد دبلوماسي أو وساطة خيرة لن تجح دون عقلانية ونضج وواقعية من الدوحة، فالاختباء خلف مفردات السيادة والإنكار يطيل الأزمة ولا يقصرها.