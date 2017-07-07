مقتل 5 من عناصر مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني ب “تعز”

متابعات-فجر :

أعلن الجيش اليمني مقتل 5 عناصر من مليشيا الحوثي وصالح، أمس الجمعة، في محافظة تعز.وقال بيان صادر عن اللواء 35 مدرع التابع للجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي في تعز، “إن المليشيا الانقلابية شنت هجوماً وذلك بقصف مدفعي مكثف على مواقع الجيش الوطني في منطقة المفاليس بمديرية حيفان جنوب شرق تعز، ما أسفر عن كسر الهجوم بعد معارك استمرت لساعات أدت إلى مقتل 8 منهم، بينهم مصور حربي”.وأضاف البيان، أن ” 12 آخرين من مليشيا الحوثي والمخلوع، أصيبوا جراء هذه المواجهات، مع تكبدهم خسائر في العتاد العسكري”.