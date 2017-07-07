الفيفا تُجمد النشاط الكروي بالسودان

وكالات – فجر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة، استبعاد الأندية السودانية المشاركة في البطولات القارية، وذلك في أعقاب قرار الاتحاد الدولي (فيفا) إيقاف الاتحاد السوداني على خلفية التدخل الحكومي.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه على موقعه الإلكتروني: “تم استبعاد الأندية السودانية المشاركة في بطولات (CAF) للأندية عقب قرار مكتب مجلس (FIFA) بتعليق عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وأضاف البيان: “بما يتفق مع المادة 13 من لوائح (FIFA)، يفقد الاتحاد السوداني لكرة القدم كل حقوق عضويته، ولا يحق لممثليه وأنديته المشاركة في أي بطولات دولية حتى يتم رفع الإيقاف. واتساقاً مع القرار، تم استبعاد الأندية السودانية الثلاثة، الهلال والمريخ (دوري الأبطال) وهلال الأبيض ( كأس الكونفيدرالية) من البطولتين.

وكان من المقرر أن يحل المريخ ضيفاً على النجم الساحلي التونسي، فيما يستقبل الهلال فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي الجمعة، كما يحل هلال الأبيض الأحد على زيسكو يونايتد الزامبي.