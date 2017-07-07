الأمم المتحدة تقر اتفاقية حظر السلاح النووي

وكالات – فجر

أقرت 122 دولة أول معاهدة من نوعها على الإطلاق تحظر الأسلحة النووية، وذلك خلال اجتماع دولي قاطعته كل الدول التي تملك أسلحة نووية.

وأقرت الامم المتحدة الاتفاقية، رغم معارضة الولايات المتحدة وقوى نووية اخرى لم تشارك اصلا في المفاوضات.

وصدر القرار بتأييد 122 دولة الجمعة، فيما اعترضت هولندا وامتنعت سنغافورة عن التصويت.

وقالت إيلين وايت غوميز – التي ترأست مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية – إنها المرة الأولى التي يتم الاتفاق فيها على اتفاقية متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من 20 عاما.

وأضافت إيلين غوميز “العالم ظل ينتظر هذا المعيار القانوني لسبعين عاما” منذ استخدام أولى القنابل الذرية ضد هيروشيما وناغازاكي عند نهاية الحرب العالمية الثانية.