دوريات الأمن بالرياض تقبض على الأب المعنف ابنته

الرياض – فجر

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان

أنه من خلال مُتابعة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد عدة مقاطع فيديو يظهر من خلالها شخص يقوم بتعنيف إبنته مما آثار استياء الرأي العام

بناءً عليه و في ضؤ التنسيق المشترك مع وحدات و فرق الحماية الاجتماعية التابعه لوزارة العمل و التنميه الاجتماعية فقد عملت الأجهزة الأمنيه

على تحديد هوية صاحب المقطع .

و بتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض في كمين محكم من ضبطه ( سعودي ٤٠ عاماً ) و الوصول للطفله المعنفه و تسليمها لوالدتها بعد أخذ التعهد اللازم بالمحافظه عليها بحضور مندوب وحدة الحماية الاجتماعية

و توقيف المٌعنٍف بمركز الشرطة المختص و اشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لمعالجة القضية وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء

– هذا و بالله التوفيق –