ترامب يتبنّى “مطالبة آسيوية” بعقوبات على كوريا الشمالية

واس – فجر

طالبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعد إجرائها مؤخرًا اختبارا لصاروخ عابر للقارات.

وعقد قادة الدول الثلاث وهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، لقاء على هامش قمة العشرين التي بدأت أعمالها اليوم في هامبورج، وانتهى الاجتماع بصدور بيان مشترك بشأن كوريا الشمالية .

ووصف القادة في البيان هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية بأنها ” تصعيد أكبر”، مشيرين إلى أن الاختبار يخالف العديد من قرارات الأمم المتحدة ويُمثل “تهديدًا متناميًا” للدول الثلاث والدول الأخرى.

وطالبوا بممارسة “أقصى قدر من الضغط” على كوريا الشمالية، لافتين إلى أن الدول الثلاث لن تقبل أبدا بوجود كوريا الشمالية المسلحة نوويا وطالبوا أيضًا الدول المجاورة لكوريا الشمالية ” ببذل المزيد من الجهد، من أجل إقناع النظام، بالتخلي عن النهج الحالي المستفز والمهدد.