“سفارة ألمانيا بالمملكة”: وزير الخارجية لم يدل بأي تصريح لقناة الجزيرة

واس – فجر

أكدت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمملكة، أن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريل، لم يدل بأي تصريح لقناة الجزيرة القطرية.

وقالت السفارة في بيان لها أصدرته اليوم: “إنه وفقاً للمعلومات التي وردتنا حول ما يشاع عن تصريحات وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريل حول قطر، نوّد توضيح الآتي:

– لم يدل وزير الخارجية الألماني بأي تصريح لقناة الجزيرة.

– نشرت وكالة “رويترز” تصريحاً لوزير الخارجية الألماني قال فيه: “المسألة الحقيقية في الوقت الحالي أنه يجب على قطر وقف دعم وتمويل الإرهابيين والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

– وفي تصريح آخر له عن المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قال وزير الخارجية الألماني: “لم نجد أياً من المطالب المقدمة يمس سيادة دولة قطر”.