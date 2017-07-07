متحدث العمل: نسعى لتوقيف المتورط في فيديو “أب مدمن يعنف ابنته”

متابعات – فجر

أكّد المتحدّث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنَّ وحدات وفرق الحماية الاجتماعية بالوزارة، تعمل على الوصول إلى الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يعنف طفلة، وذلك لإحالته للجهة المختصة.

وكان مواطنون، قد تداولوا مقطعًا عبر وسم “#أب_مدمن_يعنف_ابنته”، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلاً سقط في فخِّ المخدّرات، وهو يعنّف طفلة، ويحبسها في الحمام، مطالبين بسرعة القبض عليه.

واستغرب النشطاء، كيف ظلّت الام، التي صوّرت المقطع، تلتزم الصمت أمام هذه الهمجية، التي تتعرض لها الطفلة من طرف الأب المدمن، داعين إلى محاسبتها، لعدم إبلاغها عن واقعة العنف الأسري هذه، عوضًا عن التوثيق والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى المواطنون، أنَّ أفعالاً كهذه تؤذي نفسية الإنسان، وتترك أثرها حتى بعد التقدّم في العمر، ما يخلق شخصية مهزوزة، لن تكتمل يومًا بهذه التشوّهات النفسية دون علاج.