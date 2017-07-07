مسئول أمريكى: “تيلرسون” يعلن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا ..اليوم

وكالات – فجر

قال مسئول أمريكى، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة، وروسيا، ودول أخرى بالمنطقة، توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار فى جنوب غرب سوريا.

وتابع المسئول، أن من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، مزيدا من التفاصيل عن الاتفاق، فى مؤتمر صحفى، فى هامبورج، فى وقت لاحق، اليوم.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء، اليوم الجمعة، نقلت عن مصادر، قولها، إن أمريكا، وروسيا، مستعدتان لإعلان وقف إطلاق النار بجنوب غرب سوريا، بدءًا من يوم الأحد.

فيما رفض “آر.سى هاموند”، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذى يحضر قمة مجموعة العشرين، بألمانيا، طلبا لـ”رويترز”، للتعليق على التقرير.