الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الأحد القادم

نجران – فجر :

تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1438/1439هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى السادس من شهر ذو القعدة وذلك عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa – بوابة القبول.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق ،أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 26 / 12 / 1438هـ، موضحاً أن المترشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بأقسام تقنية الحاسب الآلي “تخصص دعم فني، وبرمجيات”، والتقنية الإدارية “تخصص محاسبة، وإدارة مكتبية ،وتسويق “، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص قوى كهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص إنتاج” ،وقسم تقنية المحركات والمركبات ” تخصص محركات ومركبات”.

وأوضح أن برنامج البكالوريوس المتاح حالياً في تخصص البرمجيات فقط، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في تخصص البرمجيات، داعيا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.