برنامج صيفي مكثف لطلاب الثانوية في “كاوست”

متابعات – فجر :

تنطلق يوم الأحد المقبل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول أعمال الدورة السابعة للمعهد السعودي للعلوم البحثية، وهو المعهد الذي أنشأته جامعة الملك عبدالله قبل سبع سنوات ليقدم برنامجاً تعليمياً تدريبياً مكثفاً يقام في صيف كل عام، حيث يتيح الفرصة لطلبة المرحلة الثانوية المتميزين أكاديمياً (بنين وبنات) من جميع أنحاء المملكة للمشاركة في أبحاث حقيقية على مستوى الدراسة الجامعية في أحدث المختبرات وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لتطوير قدراتهم العلمية ومهاراتهم البحثية، ولتوفير بيئة تفاعلية تتيح التواصل الفعّال بين المتميزين وعلماء الجامعة ليكونوا – بإذن الله – علماء المستقبل من أبناء وبنات هذا الوطن.

وسيتم تخريج 43 طالبا وطالبة لهذا العام 2017 من المعهد السعودي للعلوم البحثية، بعد قضائهم فترة 6 أسابيع تبدأ من اليوم في رحاب جامعة الملك عبدالله ومكتباتها ومراكز أبحاثها ومعاملها ومختبراتها البحثية.

ويتم اختيار الطلاب بواسطة لجنة دولية من خبراء القبول من أهم الجامعات العالمية، على أن تكون المشاريع البحثية لطلبة البرنامج متنوعة في مجالات العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية، العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية، العلوم والهندسة الفيزيائية، ويشرف على الطلاب فريق أكاديمي متكامل يضم أكثر من أربعين عضواً هيئة تدريس من الجامعة، بالإضافة للمشرفين والمدربين المختلفين، ويقوم كل مشارك بتقديم ورقة عمل تلخص ما تم القيام به من ابحاث تخضع للفحص من قبل لجنة مستقلة متخصصة، كما تستضيف الجامعة آباء وأمهات الطلاب المقبولين لمدة يومين في برنامج تحضيري متكامل.

وتمكن خريجي البرنامج في دوراته السابقة من الالتحاق ببعض الجامعات العالمية المرموقة كجامعة ستانفورد، وجامعة ييل، وجامعة ولاية بنسلفانيا، جوامعة كولومبيا، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وجامعة تكساس في أوستن.