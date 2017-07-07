الرئيس الأمريكي “ترامب” يلتقي بوتين لأول مرة

متابعات – فجر :

التقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلادمير بوتين اليوم للمرة الأولى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورج بألمانيا .

ومن المقرر أن يجري الجانبين لاحقًا مباحثات حول العديد من المسائل بين البلدين .