الرئيس الأمريكي “ترامب” يلتقي بوتين لأول مرة

متابعات – فجر :
التقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلادمير بوتين اليوم للمرة الأولى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورج بألمانيا .
ومن المقرر أن يجري الجانبين لاحقًا مباحثات حول العديد من المسائل بين البلدين .
متابعات – فجر :
التقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلادمير بوتين اليوم للمرة الأولى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورج بألمانيا .
ومن المقرر أن يجري الجانبين لاحقًا مباحثات حول العديد من المسائل بين البلدين .
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