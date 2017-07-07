الحضري يصل بريدة لبدء مسيرته مع التعاون

متابعات – فجر :

وصل اليوم الجمعة عصام الحضري ،حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم ،إلى مدينة بريدة حيث يبدأ رحلته الاحترافية الجديدة بصفوف نادي التعاون.

وكان الحضري قد وقع على عقود انضمامه لصفوف التعاون الشهر الماضي لمدة موسم واحد دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وحظي الحارس الدولي باستقبال جماهيري رائع بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز، وسينضم للتدريبات غدا السبت، وسيغادر مع بعثة الفريق التي ستتوجه لتركيا للدخول في معسكر إعدادي هناك.

يذكر أن الحضري لديه تجارب طويلة حيث لعب لأندية الأهلي والإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة في مصر وفي نادي المريخ السوداني ونادي سيون السويسري.

وخاض الحضري أكثر من 100 مباراة حيث توج مع المنتخب المصري بثلاث بطولات أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010 وحصل على مركز الوصيف في البطولة التي أقيمت العام الماضي.