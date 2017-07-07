منع السفن القطرية من المرور بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

متابعات – فجر :

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة أن المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور فيها أو دخولها حرصا على الأمن القومي المصري وذلك في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأكد مميش – في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية أن أي قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه لكن لا يسري الأمر على قناة السويس.

وأشار إلى أنه وفقا لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869 فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر حيث إن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة.

ونوه إلى أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة ولكن ما يمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.