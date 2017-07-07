القبض على مواطن قام بقتل اخر وإلقاء جثته في أحد شوارع “الرياض”

متابعات-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه ورد بلاغ، يوم الإثنين الماضي، من أحد المواطنين عن مشاهدته لجثه ملقاة في شارع جانبي شمال العاصمة الرياض .

جرى على الفور انتقال المختصين لمباشرة اجراءات الضبط الجنائي وايداع الجثمان المستشفى لإجراء الصفه التشريحية لتحديد أسباب الوفاة.

ولأهمية البلاغ فقد عملت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هوية المجني عليه، ووفقا لما تم اتخاذه من اجراءات شملت كل من له علاقة به ، أسفرت الجهود المتواصلة من تحديد دائرة الاشتباه.

حيث تم حصرها في شخص أشارت الدلائل الأولية إلى وقوفه خلف الحادثة ( سعودي 24 عاما ) و بضبطه و سماع أقواله الأولية أقر بقيامه بضرب المجني عليه بقطعه خشبية على رأسه أثناء تواجدهما سويا بمنزله إثر خلاف وقع بينهما.

وأضاف الميمان أنه تم إيقاف الجاني واشعار النيابه العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.