للمرة الأولى… الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يتصافحان

متابعات-فجر:

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تصافحا للمرة الأولى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين، اليوم الجمعة، “لقد تصافحا وقالا إنهما سيعقدان قريبا لقاء منفردا، وسيلتقيان قريبا”.

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب الأخيرة والتي اعتبر فيها أن روسيا تقوم بدور مزعزع للاستقرار في أوروبا الشرقية أكد بيسكوف أن الرئيس بوتين على علم بأن نظيره الأمريكي يرى أن سياسة روسيا في أوكرانيا وغيرها من المناطق تؤدي إلى “زعزعة الاستقرار”، قائلا إنه من السابق لأوانه التعليق على مدى تأثير تصريحات ترامب هذه على أجواء قمتهما.