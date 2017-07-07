الجيش المصري: مقتل 40 شخص من العناصر التكفيرية بـ”رفح”

متابعات-فجر:

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من (40) فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، حيث نتج عن ذلك استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة، وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.

وتابع المتحدث العسكري قائلا: تنعى القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.أكد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من (40) فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، حيث نتج عن ذلك استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة، وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية. وتابع المتحدث العسكري قائلا: تنعى القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.