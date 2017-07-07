الخزانة ‏الأمريكية ترفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية

واس – فجر :

كشف رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، عن تلقي حكومته بَلَاغَاً من الخزانة ‏الأمريكية برفع الْحَظْر عن حساباتها.‏

وقال “بن دغر”، خلال ترؤسه اليوم الخميس في عدن اجْتِمَاعَاً بقيادتي البنك المركزي ووزارة المالية في ‏بلاده، إن الحكومة سوف تسعى إلى رفع الْحَظْر عن حساباتها لدى الدول الأخرى، مُنَوِّهَاً بالقرار الشجاع للرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى ‏عدن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن “بن دغر” قوله: “إن قرار نقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن تم بعد أن أفرغت ‏الميليشيا الانقلابية خزائنه، ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي كان في البنك، وسخرته ‏لصالح ما تسميه بمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجز الانقلابيون ‏عن دفع رواتب الموظفين”.