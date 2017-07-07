جامعة الملك عبدالله تقدم برنامجًا تعليميًا مكثفًا لطلاب الثانوية في المملكة

متابعات – فجر :

تنطلق يوم الأحد المقبل، في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول، أعمال الدورة السابعة للمعهد السعودي للعلوم البحثية، وهو المعهد الذي أنشأته جامعة الملك عبدالله قبل سبع سنوات ليقدم برنامجًا تعليميًا تدريبيًا مكثفًا يُقام في صيف كل عام، حيث يتيح الفرصة لطلبة المرحلة الثانوية المتميزين أكاديميًا (بنين وبنات) من جميع أنحاء المملكة، للمشاركة في أبحاث حقيقية على مستوى الدراسة الجامعية في أحدث المختبرات، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لتطوير قدراتهم العلمية ومهاراتهم البحثية، ولتوفير بيئة تفاعلية تتيح التواصل الفعّال بين المتميزين وعلماء الجامعة ليكونوا- بإذن الله- علماء المستقبل من أبناء وبنات هذا الوطن.

وسيتم تخريج 43 طالبًا وطالبة لهذا العام 2017 من المعهد السعودي للعلوم البحثية، بعد قضائهم فترة 6 أسابيع تبدأ من اليوم في رحاب جامعة الملك عبدالله ومكتباتها ومراكز أبحاثها ومعاملها ومختبراتها البحثية.

– لمحة عن برنامج المعهد السعودي للعلوم البحثية (SRSI ) منذ نشأته 2011 – 2016

لمحات عن خريجي البرنامج

• 230 خريجًا وخريجة حتى الآن

42 من الطلبة السنة الأخيرة في الثانوية العامة

72 من الطلبة في برنامج جامعة الملك عبدالله للطلبة الموهوبين(KGSP)

25 من الطلبة متخصصون في مجال الطب

بعض الجامعات التي التحق بها خريجو البرنامج

– جامعة ستانفورد

– جامعة ييل

– جامعة ولاية بنسلفانيا

– جامعة كولومبيا

– جامعة كاليفورنيا، بيركلي

– جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس

– جامعة تكساس، أوستن

مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة (INTEL ISEF)

• 2016: 6 فائزون وفائزات

• 2015: 8 فائزون وفائزات

• 2014: 6 فائزون وفائزات

• 2013: 4 فائزون وفائزات

• 2012: 3 فائزون وفائزات

أكبر شريحة تمثل المملكة في هذه المسابقات هم من خريجي هذا البرنامج

أكبر شريحة فائزين في هذه المسابقات من المملكة هم من خريجي هذا البرنامج

جميع الفائزين من المملكة في عام 2016 هم من خريجي هذا البرنامج

الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (IBDAA)

• 2016 : 18 فائزًا من برنامج (SRSI 11 طالبة، 7 طلاب)

• 2015 : 80 فائزًا من برنامج ( SRSI 50 طالبة، 30 طالبًا)

• 2014 : 11 فائزًا من برنامج( SRSI 7 طالبات، 4 طلاب)

• 2013 : 14 فائزًا من برنامج( SRSI 10 طالبات، 4 طلاب)

• 2012 : 20 فائزًا من برنامج( SRSI 90 طالبة، 11 طالبًا)

• 2011 : 9 فائزين من برنامج( SRSI 4 طالبات، 5 طلاب)

مجموعة 2017

• يتم اختيار الطلاب بوساطة لجنة دولية من خبراء القبول من أهم الجامعات العالمية مثل ستانفورد وبراون بوسطن وجامعة كاليفورنيا- بيركلي.

• المشروعات البحثية لطلبة البرنامج تكون متنوعة في المجالات التالية:

– مجال العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية.

– مجال العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية.

– مجال العلوم والهندسة الفيزيائية.

• تستضيف الجامعة آباء وأمهات الطلاب المقبولين لمدة يومين في برنامج تحضيري متكامل.

• يشرف على الطلاب فريق أكاديمي متكامل يضم أكثر من 40 عضو هيئة تدريس من الجامعة، بالإضافة للمشرفين والمدربين المختلفين.

• يقوم كل مشارك بتقديم ورقة عمل تلخص ما تم القيام به من أبحاث تخضع للفحص من قِبل لجنة مستقلة متخصصة.