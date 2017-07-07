3 برامج مجانية ومفيدة لمستخدمي ويندوز

متابعات – فجر :

يعد برنامج VLC من أقوى وأشهر البرامج المجانية لتشغيل الوسائط المتعددة وأكثرها تنوعاً من حيث الوظائف، ويُمكن من خلاله تشغيل أغلب امتدادات الفيديو والموسيقى إلى جانب الأقراص وكاميرات الويب وغيرها.

وبخلاف المزايا الأساسية للبرنامج، فإنه يُقدم مجموعة أخرى من الوظائف مثل تحويل ملفات الوسائط ودمج الفيديوهات أو تشغيلها مباشرة من الإنترنت وكذلك تسجيل الشاشة والتقاط الصور من داخل الفيديو وغيرها.

برنامج Paint.NET

لا مفرّ من إجراء بعض التعديلات البسيطة على الصور أثناء العمل على الحاسب، ويُمكن للمستخدمين الذين لا يمتلكون معرفة بالبرامج المعقدة مثل فوتوشوب الاستفادة من برنامج Paint.NET والذي يوفر وظائف وإمكانيات مبتكرة في تحرير الصور إلى جانب مجموعة من الأدوات القوية والمؤثرات الخاصة.

برنامج Sumatra PDF

أغلب مستخدمي ويندوز يحتاجون إلى قارئ ملفات PDF على الحاسب الشخصي، وبدلاً من الاعتماد على برنامج بطيء وكبير الحجم يُنصح بالاستفادة من البدائل المجانية الخفيفة في هذا المجال.

ويعتبر تطبيق Sumatra PDF أحد البدائل الأكثر شهرة لتطبيق أدوبي ريدر، ويمتاز التطبيق بسرعته وحجمه الصغير للغاية وقدرته على معالجة العديد من صيغ الملفات من بينها CBR, CBZ, CHM, EPUB, MOBI, PDF, XPS.

يذكر أن النسخة الأساسية من التطبيق لا يتجاوز حجمها 5 ميغابايت، في حين يُمكنك الاستفادة من النسخة المحمولة لقراءة الملفات على أقراص التخزين الخارجية والتي تأتي بحجم أصغر.