المحكمة الفدرالية السويسرية تثبت عقوبة بلاتيني

متابعات – فجر :

أكدت المحكمة الفدرالية السويسرية ايقاف الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي، عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم لاربعة أعوام، فعبر محاميه عن خيبة امل النجم السابق لاستنفاد كل وسائل الطعن.

واوقف بلاتيني (61 عاما) أولا لمدة ثمانية أعوام في نهاية ديسمبر 2015 من قبل القضاء الداخلي في الاتحاد الدولي “الفيفا”، بسبب دفعة مشبوهة بقيمة 1,8 مليون يورو حصل عليها عام 2011 من قبل الرئيس المخلوع السويسري جوزيف بلاتر، وقلصت بعدها محكمة التحكيم الرياضي “كاس” عقوبة بلاتيني الى ستة أعوام ثم أربعة اعوام تنتهي في 2019.

وحالت العقوبة من دون ترشيح بلاتيني لانتخابات رئاسة “الفيفا” في فبراير 2016، والتي فاز فيها السويسري جاني إنفانتينو، ولجأ قائد منتخب فرنسا سابقا الى المحكمة الفدرالية السويسرية ومقرها لوزان، للطعن في عقوبته.

من جهته، أوقف بلاتر (81 عاما) في القضية عينها ستة أعوام، وقال فنسان سولاري محامي النجم الفرنسي السابق: ” بلاتيني أصيب “بخيبة أمل كبيرة لعدم أخذ حسن نيته بعين الاعتبار”.