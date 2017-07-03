3 أنواع لمشروب ” الديتوكس” للتخلص من السموم

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سواء كنت تسعين للتخلص من المشروبات السكرية والوزن الزائد، أو تسعين لتخليص جسمك من السموم الكامنة في نظامك الغذائي، فمشروبات الديتوكس هي الأفضل، حيث تمكن من تنقية الجسم والقضاء على السموم التي تتراكم عبر السنوات، وفي هذا المقال تقدم لك مجلة سيدات الإمارات 3 وصفات من الديتوكس التي تساعدك على التخلص من السموم، تابعي معنا: ديتوكس الليمون المكونات: نصف لتر من الماء. ملعقتان من عصير الليمون. ملعقتان من شراب القيقب العضوي. رشة ملح بحري. طريقة الإعداد: اخلطي المكونات معا واشربي هذا المشروب يوميا على الريق. ديتوكس أوراق النعاع والغريب فروت المكونات: لتر من الماء. نصف ليمونة مقطعة شرائح. كوب خيار مقطع شرائح. ملعقة زنجبيل طازج مبشور. قبضة من أوراق النعناع الطازجة. طريقة الإعداد: اخلطي جميع المكونات في إبريق ونغطيها بالثلج، ونضعها في البراد حوالي ساعتين، ثم نقدمها. مشروب الأناناس وقصب السكر المكونات: لتران من المياه. عودين من قصب السكر. عدة قطع من الأناناس الطازج. طريقة الإعداد: اخلطي المكونات في وعاء زجاجي وأضيفي لها مكعبات الثلج. اتركي الشراب في البراد لدة ساعتين. اشربي هذا المشروب يوميا قدر استطاعتك.