القبض على وافد متهم باقتحام محل تجاري ب”مكة المكرمة”

متابعات-فجر :

تمكنت الفرق الأمنية التابعة لشرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط وافد من جنسية آسيوية متهم باقتحام محل تجاري بكسر أبوابه وذلك بغرض السرقة. و أوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن الدوريات السرية بدوريات الأمن بمحافظة جدة تمكنت من ضبط مقيم من (الجنسية الأسيوية)، في العقد الرابع من العمر بداخل أحد المحال التجارية، وذلك بقصد السرقة بعد قيامة بكسر باب المحل بآلة حديدية تم ضبطها بحوزته.وأضاف القرشي، أنه تم إيقاف المتهم لسماع أقواله حيث أقر بما نسب إليه وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.