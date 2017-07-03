“قرقاش” : رسائل “قطر” متخبطة.. و من يعادي السعودية والملك سلمان ليس له مكان في الخليج

متابعات-فجر :

أعلن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن “الرسائل الدبلوماسية القطرية متخبطة، ويركز الآن على عدم دعمها للإخوان والنصرة”، مضيفا: “هي خطوة إيجابية أتمنى أن يتبعها التنفيذ”.وتابع في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، مساء أمس الخميس: “الإنكار للضرر الذي سببته السياسات القطرية للبحرين والسعودية ودوّل عربية عديدة عجيب غريب؛ مؤمرات حيكت وأشرطة انتشرت ودماء سفكت لا يمكن تجاهلها، بعد سجل أسود من التآمر نسمع عن مظلومية مزعومة، وهي في الحقيقة ردود فعل متأخرة على سياسات طائشة أضرت بالقريب والبعيد. الحل في تغيير التوجه”.أضاف: “جاهل من يحمل أوهام الانتصارات الإعلامية وقدرة المال على التعويض عن الجار، وواهم من يعتقد أن له مكانا في الخليج العربي وهو عدو للسعودية وسلمان”.وواصل: “رغم السجل السابق، يبقى الحل صعبا ولكنه ممكن، وملخصه العمل الجماعي الشفاف، والصدق في التعامل، وتغيير التوجه الداعم للتحريض والتطرف والإرهاب”.