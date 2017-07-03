مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم مروع على طريق الفويلق الشيحية بمنطقة القصيم

متابعات-فجر :

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، أمس الخميس ،إثر حادث سير على طريق الفويلق الشيحية بمنطقة القصيم. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير على طريق الفويلق الشيحية بمنطقة القصيم وعلى الفور وبمتابعة من القائد الميداني تم توجيه فرقتين إسعافيتين الى الموقع وعند مباشرة الحادث تبين وجود أربع حالات قد توفيت بالموقع رحمهم الله فتم التنسيق لنقلهم من الموقع ،وهيئة الهلال الأحمر بالقصيم تتقدم بأحر التعازي لذويهم سائلين الله أن يتغمدهم برحمته.