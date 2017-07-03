رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن الدور الفاعل والقوي للتحالف العربي بقيادة المملكة

متابعات-فجر :

ثمّن رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي، الدور القوي والفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة ‏العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في المعارك ضد الانقلابين، وإحراز تقدم ‏للجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن “المقدشي” قوله خلال زيارة تفقدية له اليوم إلى عدد من جبهات القتال في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، إن قوات الجيش المقاتلة في الجوف، تمكنت من تحرير مناطق شاسعة من المحافظة ودحر العدو ‏منها باتجاه صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين، مشيراً إلى ‏أن محافظة صعدة سيكون لها موعد قريب مع عودة الدولة ومؤسساتها وجيشها الوطني.