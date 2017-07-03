“القوات العراقية” تشن هجوماً على منطقة “النجفي” بالموصل القديمة

متابعات-فجر :

شنّت القوات العراقية المشتركة،أمس الخميس، هجومًا على منطقة النجفي, آخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي بمدينة الموصل القديمة لاستعادتها من سيطرته.

وأفادت الشرطة الاتحادية في بيان بأن قواتها وقوات الرد السريع شنت هجومًا مباغتًا على منطقة النجفي, وحاصرت منطقة جامع القطانين, فيما توغلت وحدات من مغاويرالنخبة باتجاه ساحة صقور الحضر للسيطرة على شارع النجفي.

من جهة أخرى، قتلت قوات الشرطة الاتحادية 20 عنصراً من التنظيم الإرهابي أثناء محاولتهم الهرب باتجاه نهردجلة في المدينة القديمة بالجانب الأيمن للموصل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن القوات العراقية قتلت ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشهوان، بينما قتلت قوة أخرى 17 انتحارياً خلال عمليات التقدم بالمنطقة ذاتها.

وفي سياق متصل، طوقت القطعات العسكرية العراقية قرية إمام الواقعة جنوب ناحية القيارة بجنوب الموصل بعد تسلل عناصر من التنظيم الإرهابي إليها بعد عبورهم نهر دجلة من جهة الشرقاط .