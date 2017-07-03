الخزانة الأمريكية ترفع الحظر عن الحسابات المالية للحكومة اليمنية

واس – فجر

أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، تلقي حكومته بلاغاً من الخزانة ‏الأمريكية برفع الحظر عن حساباتها.‏

وأشار بن دغر خلال ترؤسه اليوم في عدن اجتماعاً بقيادتي البنك المركزي ووزارة المالية في ‏بلاده، إلى أن الحكومة سوف تسعى إلى رفع الحظر عن حساباتها لدى الدول الأخرى، منوهاً بالقرار الشجاع للرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى ‏عدن .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن بن دغر قوله : “إن قرار نقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن تم بعد أن أفرغت ‏الميليشيا الانقلابية خزائنه، ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي كان في البنك، وسخرته ‏لصالح ما تسميه بمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني حتى عجز الانقلابيون ‏عن دفع رواتب الموظفين”.‏