الاتفاق يواجه منتخب عمان وباختاكور في تركيا

متابعات – فجر

يدشن نادي الاتفاق مبارياته الودية في معسكره بتركيا الذي ينطلق في العاشر من يوليو الجاري ويستمر حتى الـ30 من الشهر ذاته بمواجهة فورتونا الهولندي ومنتخب عمان الأولمبي في 12 و15 يوليو، وسابيل الأذربيجاني في الـ20 وسبور التركي في 23 وباختاكور الأوزبكي 28 من يوليو.

من جهة أخرى، واصل الثلاثي المهاجم العائد من المنتخب الأولمبي عبدالرحمن العبود تأهيله الطبي إثر تعرضه لآلام في العضلة الضامة، إلى جانب محمد الزبيدي الذي يواصل تأهيله منذ عودته من منتخب الشباب، ويحيى عتين الذي تعرض لشد في العضلة الخلفية للساق.