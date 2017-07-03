مصادرة 4 طن دجاج ومواد غذائية فاسدة في فرسان

متابعات – فجر

ضمن جولات صحة البيئة في بلدية محافظة فرسان الرقابية تمكنت فرق الرقابة الصحية اليوم من ضبط ومصادرة ما يقارب 4 طن من لحوم الدجاج والمواد الغذائية الأخرى الفاسدة.

وأكد رئيس بلدية فرسان محمد جحلان بأن فرق الرقابة الصحية قامت بمصادرة كمية كبيرة من الدجاج والمواد الغذائية المجمدة وذلك لسوء الحفظ والتخزين وظهور علامات التلف والفساد في المنتجات المصادرة وذلك من ثلاجة رئيسية توزع علي اغلب المحلات والمطاعم وكذلك من بعض التموينات في المحافظة.

حيث تم ضبط 3450 كجم دجاج سيئة التخزين وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و 634 كجم مواد غذائية سيئة التخزين وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من تلك المواد، وتم إغلاق الثلاجة وإشعار صاحبها بمراجعة البلدية للتطبيق النظام في حقه ، مع اتلاف كامل الكمية المصادرة وطمرها.